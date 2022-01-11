На границе и в Крыму остаются десятки тысяч военных РФ - НАТО

17:02 06 Май Киев, Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после отвода российских войск из зон в Крыму и у границ Украины, где Россия проводила учения, остаются десятки тысяч военных - больше, чем было до последнего обострения ситуации.

Об этом он рассказал на встрече министров обороны стран ЕС в четверг, 6 мая.

"Мы будем обсуждать Россию. Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и в Украине. Кроме того, мы видим, что Россия оставила в регионе много оружия и готового к использованию снаряжения, а также ввела ограничения на перемещения в Черном море и доступ к Азовскому морю через Керченский пролив. Поэтому НАТО должно сохранять бдительность и продолжать следить за ситуацией", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что сохраняется значительное российское военное присутствие в регионе.

"В целом сохраняется значительное российское военное присутствие в регионе, там остается гораздо больше российских войск, чем до недавнего обострения ситуации", - сказал он, не вдаваясь в детали.

Он также отметил, что на заседании министров обороны стран-членов ЕС будет обсуждаться вопрос «агрессивного российского поведения, начиная от опасных шпионских операций в Болгарии и Чехии, а также значительного наращивания военного присутствия вокруг Украины».