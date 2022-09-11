На границе Харьковщины длинные очереди из убегающих в россию

08:35 11 сентября Киев, Украина

В Харьковской области образовались километровые очереди автомобилей на границе с рф, сообщают в субботу, 10 сентября, российские пропагандисты.

Как сообщается, в россию бегут оккупанты и сотрудничавшие с ними коллаборанты из освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ населенных пунктов региона.

"Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается", - заявил губернатор Белгородской области рф Вячеслав Гладков.

Напомним, в ходе контрнаступления на Харьковщине ВСУ освободили несколько крупных городов - Балаклею, Купянск и Изюм.

Освобождение региона продолжается в сторону Волчанска, на пути к которому ВСУ взяли под контроль несколько сел. В сети появилась информация, что оккупанты объявили эвакуацию из города, его также покидают войска рф.