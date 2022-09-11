На границе Харьковщины длинные очереди из убегающих в россию

В Харьковской области образовались километровые очереди автомобилей на границе с рф, сообщают в субботу, 10 сентября, российские пропагандисты.
Как сообщается, в россию бегут оккупанты и сотрудничавшие с ними коллаборанты из освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ населенных пунктов региона.
Напомним, в ходе контрнаступления на Харьковщине ВСУ освободили несколько крупных городов - Балаклею, Купянск и Изюм.
Освобождение региона продолжается в сторону Волчанска, на пути к которому ВСУ взяли под контроль несколько сел. В сети появилась информация, что оккупанты объявили эвакуацию из города, его также покидают войска рф.
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