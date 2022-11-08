На газовом месторождении Харьковщины пробурена новая скважина - Нафтогаз

На газовом месторождении в Харьковской области пробурена новая скважина, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.
Как сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины, это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий.
Как сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины, это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий.
Сообщается, что принять объект в эксплуатацию удалось раньше запланированного срока.
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