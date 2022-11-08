На газовом месторождении Харьковщины пробурена новая скважина - Нафтогаз

"Увеличение добычи собственного газа и реализация проектов, которые приблизят нас к энергетической независимости, - это наш безусловный приоритет, особенно сегодня, когда враг избрал целью энергетический сектор. Дополнительная добыча газа поможет более стабильно пройти нынешний отопительный сезон. Благодарен всем специалистам, благодаря которым проект был реализован", - отметил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов.