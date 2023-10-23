На фронте произошло более 90 боевых столкновений - Генштаб

За последние сутки на фронте в Украине произошло более 90 боевых столкновений между силами обороны Украины и армией страны-агрессора рф, как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем официальном аккаунте в Facebook 23 октября.
Силы Украины нанесли семь ударов по местам сконцентрирования личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Вооруженные силы Украины продолжают активные боевые действия на юге от Бахмута в Донецкой области и в направлении Мелитополя.
Сторона оккупантов ответила 10 ракетными и 63 авиационными ударами, включая атаки с использованием беспилотников, приводя к обстрелам населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, россия применила артиллерийские удары в этих регионах, а также в Черниговской и Сумской областях.
На северном и слобожанском направлениях россия поддерживает военное присутствие в приграничных районах, где проводит диверсионную деятельность, чтобы предотвратить переброску украинских войск. Также в Белгородской области россия увеличивает плотность минирования на границе.
В Генштабе отметили, что на авдеевском направлении враг продолжает попытки окружения Авдеевки, но украинские воины успешно сдерживают его атаки, нанося существенные потери. Также сообщается об отражении более 20 атак врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного и Невельского в Донецкой области.
На марьинском направлении враг проводил неудачные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, где украинские воины отразили 24 атаки. На шахтерском и запорожском направлениях также сообщается об успешной обороне украинских защитников и отражении атак в районах Пречистовки, Золотой Нивы в Донецкой области и Вербового, Роботино в Запорожской области.
Силы Украины нанесли семь ударов по местам сконцентрирования личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Вооруженные силы Украины продолжают активные боевые действия на юге от Бахмута в Донецкой области и в направлении Мелитополя.
Сторона оккупантов ответила 10 ракетными и 63 авиационными ударами, включая атаки с использованием беспилотников, приводя к обстрелам населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, россия применила артиллерийские удары в этих регионах, а также в Черниговской и Сумской областях.
На северном и слобожанском направлениях россия поддерживает военное присутствие в приграничных районах, где проводит диверсионную деятельность, чтобы предотвратить переброску украинских войск. Также в Белгородской области россия увеличивает плотность минирования на границе.
В Генштабе отметили, что на авдеевском направлении враг продолжает попытки окружения Авдеевки, но украинские воины успешно сдерживают его атаки, нанося существенные потери. Также сообщается об отражении более 20 атак врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного и Невельского в Донецкой области.
На марьинском направлении враг проводил неудачные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, где украинские воины отразили 24 атаки. На шахтерском и запорожском направлениях также сообщается об успешной обороне украинских защитников и отражении атак в районах Пречистовки, Золотой Нивы в Донецкой области и Вербового, Роботино в Запорожской области.
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