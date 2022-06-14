На фронте погиб известный активист и разведчик Роман Ратушный

13:08 14 июня Киев, Украина

Известный в Киеве активист, котрый служил в рядах ВСУ разведчиком 93 ОМБр "Холодный яр", Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня.



Об этом сообщили на странице в Facebook ОО "Защитим Протасов Яр", которую возглавлял Ратушный.



"Тяжелые дни... Подтвердилась страшная новость… 9 июня в бою под Изюмом погиб лидер нашей общины, глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" – Роман Ратушный.



Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, он всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", сообщается в ОО "Защитим Протасов Яр":



5 июля Ратушному должно было исполниться 25 лет.



С первого дня полномасштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 ОМБр "Холодный яр" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.



В ОО добавили, что о дате похорон сообщат позже.