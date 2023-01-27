На фоне войны в Украине пригожин и гиркин конкурируют за политическое влияние в рф — ISW

13:59 27 января Киев, Украина

Недавняя стычка между финансистом группы "Вагнера" евгением пригожиным и бывшим российским офицером игорем гиркиным разоблачает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в россии.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).



25 января гиркин обвинил пригожина в том, что тот намеренно неправильно истолковал его критику политических целей пригожина и использование информационного пространства для нападения на воюющие в Украине силы "Вагнера". гиркин утверждал, что интервью связанного с ЧВК "Вагнер" издания RiaFan с неназванным командиром "Вагнера", обвинившим гиркина в оставлении позиций на Донбассе в 2014 году, было попыткой анонимной дискредитации. гиркин также обвинил пригожина в том, что он продолжает использовать силы "Вагнера" для поддержки операций в Сирии и в африканских странах вместо того, чтобы направлять своих наемников для победы в войне в Украине.



пригожин ответил, что у него нет политических амбиций. Он заявил, что его команда пыталась подкупить гиркина, чтобы заставить его замолчать из-за критики в адрес группы "Вагнера", которая могла привести к тюремному заключению его бойцов за незаконную наемную деятельность.

"пригожин также пытался преувеличить свой авторитет, утверждая, что не может вывести ЧВК "Вагнер" из Африки, поскольку "дал обещание нескольким президентам, что "будет их защищать", утверждал, что "Вагнер" "де-факто" выиграл войну в Сирии, и отметил, что ЧВК "Вагнер" выгнали из Донбасса в 2015 году”, - говорится в аналитическом отчете.

пригожин также повторил, что он основал, контролирует и спонсирует Вагнер. Он "саркастически пригласил гиркина присоединиться к одному из штурмовых подразделений "Вагнера" в оккупированной Луганской области". На это гиркин ответил, что сделает это, если пригожин "пошлет ему серьезное приглашение". пригожин в ответ заявил, что ЧВК "Вагнер" не рассылает приглашения. По его словам, гиркин не будет эффективным на передовой, потому что он заинтересован в собственной карьере и получении материальной выгоды.

"пригожин и гиркин - оба критики ведения войны президентом россии владимиром путиным - вероятно, соревнуются за влияние и покровительство среди провоенных политиков, разочарованных ходом войны", - говорится в аналитическом отчете.

По оценкам ISW, российские националисты расколоты на три отдельные группы, преследующие разные цели, односторонне критикуя при этом министерство обороны (МО) россии. Это российские ветераны или доверенные лица, националисты с собственными частными силами, а также русские провоенные блогеры и военные корреспонденты. гиркин представляет ветеранскую фракцию благодаря своим связям с ветеранскими организациями, такими как Всероссийское офицерское собрание, в то время как пригожин является самопровозглашенным националистом с доступом к параллельной военной структуре.