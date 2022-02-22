На фоне военной эскалации России Зеленский призвал полностью остановить СП-2

12:37 22 Февраль Киев, Украина

Президент Украины после признания Владимиром Путиным ЛНР и ДНР провел переговоры с главами нескольких государств, среди которых Алар Карис – президент Эстонии. Во время разговора с коллегой Владимир Зеленский заявил о более жестких санкциях против России.



Украинский лидер призвал полностью остановить текущий процесс по «Северному потоку-2», напомнив о событиях 2008 года, произошедших в Грузии.



«Европа и мир не могут допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока-2», — подчеркнул Зеленский.



Напомним, что во время Мюнхенской конференции по безопасности то же мнение высказал и премьер-министр Польши. Матеуш Моравецкий в свою очередь предложил не только заблокировать процесс по Северному потоку-2, но и отключить ныне действующий российский газопровод Северный поток.