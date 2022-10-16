На фоне старта деоккупации Луганщины россияне пытаются разрушить как можно больше сел
15:49 13 октября Киев, Украина
Войска рф пытаются сравнять с землей села Луганской области, которые недавно освободили украинские защитники.
Об этом во время информационного телемарафона заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Деоккупация началась. Единственное - российская армия, понимая, что теряет территории, кроме того, что они окапываются, строят какие-то фортификационные сооружения, зарывают технику, взрывают мосты, все минируют вокруг, но они еще и расстреливают эти деоккупированные села, расстреливают из артиллерии, танков и всего, что у них есть, просто ровняют с землей, чтобы приостановить наступление Вооруженных сил Украины", - сказал он.
Также Гайдай добавил, что власти Луганщины готовы оперативно предоставить помощь тем населенным пунктам, которые в дальнейшем будут освобождать от оккупантов.
"Мы готовы к команде военных. Мы уже рядом оборудуем склады, чтобы сразу, как только нам дают команду, - заезжаем, готовы гуманитарные наборы, готовы наборы от международных партнеров для малых ремонтов, готовы наши медицинские команды, готовы работники ГСЧС к разминированию", - сказал он.
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