На фоне старта деоккупации Луганщины россияне пытаются разрушить как можно больше сел

15:49 13 октября Киев, Украина

Войска рф пытаются сравнять с землей села Луганской области, которые недавно освободили украинские защитники.

Об этом во время информационного телемарафона заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Деоккупация началась. Единственное - российская армия, понимая, что теряет территории, кроме того, что они окапываются, строят какие-то фортификационные сооружения, зарывают технику, взрывают мосты, все минируют вокруг, но они еще и расстреливают эти деоккупированные села, расстреливают из артиллерии, танков и всего, что у них есть, просто ровняют с землей, чтобы приостановить наступление Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Также Гайдай добавил, что власти Луганщины готовы оперативно предоставить помощь тем населенным пунктам, которые в дальнейшем будут освобождать от оккупантов.