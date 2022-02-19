На фоне растущей напряженности вокруг Украины президент США обсудит с союзниками дальнейшие совместные шаги

15:57 18 Февраль Киев, Украина





В пятницу президент США Джо



В Белом доме подтвердили прессе, что Байден планирует провести телефонный разговор с союзниками во второй половине дня "по накоплению войск Россией на границе с Украиной и усилиям по сдерживанию и дипломатии".



На следующей неделе также запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Государственный департамент США заявил, что встреча состоится, если не будет нового вторжения в Украину. США продолжают дипломатические усилия по урегулированию кризиса безопасности, возникшему из-за накопления Россией войск вблизи границы Украины.В пятницу президент США Джо Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с рядом союзников по НАТО. Об этом сообщили в службе кандского премьер-министра Джастина Трюдо. Во встрече, по информации службы, примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, ЕС и НАТО.В Белом доме подтвердили прессе, что Байден планирует провести телефонный разговор с союзниками во второй половине дня "по накоплению войск Россией на границе с Украиной и усилиям по сдерживанию и дипломатии".На следующей неделе также запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Государственный департамент США заявил, что встреча состоится, если не будет нового вторжения в Украину.

"Если они вторгнутся в эти дни, станет ясно, что они никогда серьезно не воспринимали путь дипломатии", - заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

Вице-президент США Камала Гаррис в настоящее время находится в Европе и возглавляет делегацию США на Мюнхенском форуме безопасности.



В пятницу Гаррис провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Наш союз и преданность НАТО продолжаются", - заявила Гаррис на встрече с генсеком Альянса.

Визит Гаррис проходит на фоне сообщений о возможной эскалации российской агрессии против Украины. Несмотря на заявления России о поддержке дипломатического пути урегулирования кризиса, в правительстве США сообщили, что Россия увеличила свой контингент вблизи украинских границ еще на 7000. Россия отрицает намерение проводить наступление.



Вице-президент США в переговорах с европейскими лидерами сосредоточится на информации о безопасности в регионе, подчеркнет единство с союзниками и партнерами, а также подчеркнет готовность ответить в случае дальнейшей российской агрессии.

"Наша решимость быть рядом с союзниками и удерживать мощное единство с НАТО и Европейским Союзом является неизменной", - заявил высокопоставленный чиновник администрации США во время брифинга по поводу визита Гаррис.

В субботу Гаррис выступит с речью на форуме.

"Вице-президент подчеркнет, что единство является источником силы, который позволит нам ответить быстро и жестко на любую дальнейшую российскую агрессию, - заявил высокопоставленный чиновник во время брифинга. - В своей речи Гаррис также сосредоточится на заверении наших союзников и партнеров в преданности укреплению НАТО и поддержке союзников перед лицом российской агрессии.Она будет говорить о том, что дальнейшее вторжение в Украину, по нашему убеждению, сделает Россию слабее, а не сильнее".

После речи в субботу Гаррис планирует встретиться с Зеленским. Это будет первая встреча чиновников. Также на субботу запланирована встреча Гаррис с канцлером Германии Олафом Шольцем.