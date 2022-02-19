На фоне растущей напряженности вокруг Украины президент США обсудит с союзниками дальнейшие совместные шаги

США продолжают дипломатические усилия по урегулированию кризиса безопасности, возникшему из-за накопления Россией войск вблизи границы Украины.
В пятницу президент США Джо Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с рядом союзников по НАТО. Об этом сообщили в службе кандского премьер-министра Джастина Трюдо. Во встрече, по информации службы, примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, ЕС и НАТО.
В Белом доме подтвердили прессе, что Байден планирует провести телефонный разговор с союзниками во второй половине дня "по накоплению войск Россией на границе с Украиной и усилиям по сдерживанию и дипломатии".
На следующей неделе также запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Государственный департамент США заявил, что встреча состоится, если не будет нового вторжения в Украину.
В пятницу президент США Джо Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с рядом союзников по НАТО. Об этом сообщили в службе кандского премьер-министра Джастина Трюдо. Во встрече, по информации службы, примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, ЕС и НАТО.
В Белом доме подтвердили прессе, что Байден планирует провести телефонный разговор с союзниками во второй половине дня "по накоплению войск Россией на границе с Украиной и усилиям по сдерживанию и дипломатии".
На следующей неделе также запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Государственный департамент США заявил, что встреча состоится, если не будет нового вторжения в Украину.
Вице-президент США Камала Гаррис в настоящее время находится в Европе и возглавляет делегацию США на Мюнхенском форуме безопасности.
В пятницу Гаррис провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Визит Гаррис проходит на фоне сообщений о возможной эскалации российской агрессии против Украины. Несмотря на заявления России о поддержке дипломатического пути урегулирования кризиса, в правительстве США сообщили, что Россия увеличила свой контингент вблизи украинских границ еще на 7000. Россия отрицает намерение проводить наступление.
Вице-президент США в переговорах с европейскими лидерами сосредоточится на информации о безопасности в регионе, подчеркнет единство с союзниками и партнерами, а также подчеркнет готовность ответить в случае дальнейшей российской агрессии.
В субботу Гаррис выступит с речью на форуме.
После речи в субботу Гаррис планирует встретиться с Зеленским. Это будет первая встреча чиновников. Также на субботу запланирована встреча Гаррис с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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