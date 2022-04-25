На этой неделе США и РФ обсудят в Женеве стратегическую стабильность

06:39 27 июля Киев, Украина

28 июля в Женеве пройдут переговоры делегаций России и США по вопросам стратегической стабильности. Россию на переговорах будет представлять Сергей Рябков, США - Венди Шерман.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.



"Заместитель госсекретаря Венди Шерман отправится в Женеву, Швейцария, во главе американской делегации для участия в двустороннем диалоге со стратегической стабильности между США и Россией, который состоится 28 июля", – говорится в сообщении



Указано, что эта встреча пройдет в контексте договоренностей президентов США Джо Байдена и президента России Владимира Путина о диалоге между двумя странами с целью создания основы для будущих мероприятий по контролю над вооружениями и уменьшения рисков распространения.