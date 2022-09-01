На Донетчине задержали агента рф, который предоставлял врагу цели для ударов

18:27 10 августа Киев, Украина

СБУ разоблачила и задержала агента рф, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области и отчитывался о результатах "прилетов".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



По данным следствия, предателем оказался житель Бахмута, который был завербован кадровым сотрудником службы ФСБ после начала полномасштабного вторжения россии. "Предложение" по негласному сотрудничеству получил на собственный телефон через мессенджер.



Установлено, что российский куратор избрал ему оперативный псевдоним Седой и поставил задачу - собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.



Передачу данных вражеский агент осуществлял через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора. В своих сообщениях указывал на электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото-, видеофиксации.



В ходе обыска у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.



В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Мероприятия по разоблачению враждебного агента проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области во взаимодействии с подразделениями СБУ в Донецкой и Луганской областях и Департаментом контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.