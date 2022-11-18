На Донетчине разработали алгоритм действий на случай возможного ядерного удара - ОВА

Руководство Донецкой области проработали алгоритм действий на случай возможного ядерного удара. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает Донецкая областная военная администрация.
Сообщается, что алгоритм отработали в онлайн-режиме. Согласно легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов.
Сообщается, что алгоритм отработали в онлайн-режиме. Согласно легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов.
По его словам, в учениях принимали участие все профильные департаменты ОГА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики.
Цель учений - получить знания, как действовать в таких условиях с учетом особенностей использованного оружия и погоды.
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