На Донетчине обострилась ситуация на фронте

10:06 27 января Киев, Украина

Фиксируется существенное обострение ситуации вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Об этом в четверг, 26 января, в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он отметил, что из-за отсутствия успехов на поле боя, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донетчины.

"Ситуация существенно обострилась, с юга на центр области. У нас самым горячим было и остается Бахмутское направление, впрочем, сейчас очень горячо в Авдеевке. Мы наблюдаем практически по всей линии фронта обострение - с юга и с севера", - рассказал он

Кириленко указал, что оккупанты не могут прорвать оборону украинских защитников на Донбассе.

"Враг несет значительные потери в личном составе и бронированной технике. Из-за этого россияне снова прибегают к применению тактики "выжженной земли"", - сообщил он.

По его словам, российские оккупационные войска стали интенсивно обстреливать прилегающие к линии фронта населенные пункты и общины из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Речь идет, в частности, о районах Авдеевки, Угледара, Торецка и Бахмута.