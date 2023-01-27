На Донетчине обострилась ситуация на фронте

Фиксируется существенное обострение ситуации вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Об этом в четверг, 26 января, в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он отметил, что из-за отсутствия успехов на поле боя, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донетчины.
Он отметил, что из-за отсутствия успехов на поле боя, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донетчины.
Кириленко указал, что оккупанты не могут прорвать оборону украинских защитников на Донбассе.
По его словам, российские оккупационные войска стали интенсивно обстреливать прилегающие к линии фронта населенные пункты и общины из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Речь идет, в частности, о районах Авдеевки, Угледара, Торецка и Бахмута.
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