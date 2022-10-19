На Донбассе зафиксировали перебрасывание вражеской техники - Гайдай

08:06 19 октября Киев, Украина

Войска рф активно стягивают свою военную технику на Донбассе и перебрасывают в регион недавно мобилизованных солдат.


Об этом во вторник, 18 октября, в эфире телемарафона сообщил Глава Луганской ОВА.

Он же отметил, что россияне, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ, взорвали несколько мостов.

В то же время, по словам Гайдая, украинские воины "продолжают показывать захватчикам, что на временно оккупированных территориях у них нет никаких шансов. В частности, очень успешно действуют украинские артиллеристы".
 
"Они четко попадают в составы и командные пункты оккупантов", - рассказал Гайдай.

Говоря о ситуации на Луганщине, Гайдай предупредил местное население о том, что возвращаться домой - опасно.
 
"Проигравшие по всем направлениям оккупанты цинично расстреливают деоккупированные населенные пункты", - добавил глава ОВА.