На Донбассе зафиксировали перебрасывание вражеской техники - Гайдай

08:06 19 октября Киев, Украина

Войска рф активно стягивают свою военную технику на Донбассе и перебрасывают в регион недавно мобилизованных солдат.



Об этом во вторник, 18 октября, в эфире телемарафона сообщил Глава Луганской ОВА.



Он же отметил, что россияне, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ, взорвали несколько мостов.



В то же время, по словам Гайдая, украинские воины "продолжают показывать захватчикам, что на временно оккупированных территориях у них нет никаких шансов. В частности, очень успешно действуют украинские артиллеристы".

"Они четко попадают в составы и командные пункты оккупантов", - рассказал Гайдай.



Говоря о ситуации на Луганщине, Гайдай предупредил местное население о том, что возвращаться домой - опасно.