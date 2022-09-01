На Донбассе ВСУ отбили 11 атак оккупантов - Гайдай

10:40 18 августа Киев, Украина

За сутки 17 августа ВСУ отразили 11 атак россиян на Донбассе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В течение 17 августа 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской и Донецкой областей. При каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику потери и вынудили отступить", - подчеркнул губернатор.

В ночь на 18 августа вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась улучшить тактическое положение, однако успеха не добилась.