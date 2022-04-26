На Донбассе русские хотят устроить провокацию на Карловском водохранилище

Россияне могут планировать провокационные взрывы на дамбе Карловского водохранилища Донецкой области.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В то же время, со ссылкой на Минобороны РФ, пропагандисты сообщают, что "в случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться 6 населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек".
В ЦПД отмечают, что это может быть информационно-психологической операцией оккупантов, однако нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана.
Ранее сообщалось, что против мирных жителей Мариуполя и украинских защитников на "Азовстали" Россия планирует осуществить бомбово-ракетные удары боеприпасами – носителями боевых отравляющих веществ.
Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди своих военнослужащих, РФ может осуществить так называемое "выкуривания" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.
В ЦПД отмечают, что это может быть информационно-психологической операцией оккупантов, однако нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана.
Ранее сообщалось, что против мирных жителей Мариуполя и украинских защитников на "Азовстали" Россия планирует осуществить бомбово-ракетные удары боеприпасами – носителями боевых отравляющих веществ.
Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди своих военнослужащих, РФ может осуществить так называемое "выкуривания" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.
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