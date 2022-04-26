На Донбассе русские хотят устроить провокацию на Карловском водохранилище

10:42 26 апреля Киев, Украина

Россияне могут планировать провокационные взрывы на дамбе Карловского водохранилища Донецкой области.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"В нескольких пророссийских Telegram-каналах, которые осуществляют медийное сопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о том, что "в населенном пункте Карловка (ОРДО) националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища", - говорится в сообщении.

В то же время, со ссылкой на Минобороны РФ, пропагандисты сообщают, что "в случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться 6 населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек".



В ЦПД отмечают, что это может быть информационно-психологической операцией оккупантов, однако нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана.



Ранее сообщалось, что против мирных жителей Мариуполя и украинских защитников на "Азовстали" Россия планирует осуществить бомбово-ракетные удары боеприпасами – носителями боевых отравляющих веществ.



Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди своих военнослужащих, РФ может осуществить так называемое "выкуривания" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.