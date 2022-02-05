На Донбассе появилась "госсобственность" ДНР

13:34 14 Май Киев, Украина

Находящиеся определенное время без хозяина квартиры и другие жилые помещения Донбасса, переходят в госсобственность ДНР.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ в пятницу, 14 мая.



В соцсетях появляются фото квартир, которые арестовывают сотрудники так называемой "исполнительной службы ДНР" - на дверях оставляют уведомления с надписью "Опечатано исполнительной службой" и номером телефона местного мобильного оператора.



В свою очередь журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по этому номеру, и ответивший человек не отрицал, что занимается вопросами опечатанных квартир.



В конце апреля в "ДНР" начали забирать пустующие квартиры в "госсобственность". "Бесхозную" недвижимость будет забирать "государство" - обещают, что будут передавать квартиры "нуждающимся".



Ранее подразделения ГСЧС отремонтировали 1,5 тысячи домов жителей Донбасса. Жилые кварталы населенных пунктов в зоне ООС регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков российско-оккупационных формирований.