На Донбасс прибыла очередная гуманитарная помощь из РФ. В ответ МИД Украины направил ноту протеста

Через неконтролируемы украинскими пограничниками пункты пропуска Россия переправила на территорию Украины очередной гуманитарный конвой.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права обязательных контрольных процедур.
Украинская сторона также потребовала в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии