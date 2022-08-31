На Днепропетровщине задержали агента рф

11:26 03 августа Киев, Украина

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры жителю Днепра сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом 2 августа сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, мужчина, выполняя задачи представителей ФСБ рф, собирал и передавал им информацию о местах дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины, перемещении военной техники, количестве, направлении их движения, расположении железнодорожных вокзалов и аэродромов на территории Днепропетровской области.



Информатор передавал данные, фотографии и видеофиксацию через Telegram. При этом мужчина отдавал себе отчет, что предоставленную им информацию враг может использовать для осуществления артиллерийских или авиаударов.



Подозреваемый задержан при выполнении очередного задания врага. В ходе обыска его транспортного средства изъят мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности.



В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Днепропетровской области.