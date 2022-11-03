На деоккупированных территориях трех областей обнаружили тела 868 гражданских, среди которых есть дети

15:33 03 ноября Киев, Украина

На деоккупированных территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей полицейские обнаружили тела 868 гражданских, среди которых 24 детей.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев. В частности, 2 ноября в этих регионах обнаружили тела 14 человек.



По словам Сергеева, это очередное подтверждение того, что россия осуществляет фактически геноцид украинского народа. В общей сложности, на деоккупированных территориях этих областей следователи полиции задокументировали 2670 военных преступлений, рассказал он.

"Всего в течение действия военного положения начато более 41 тысячи уголовных производств по фактам совершения на территории Украины военнослужащими рф и их пособниками военных преступлений", - рассказал Сергеев.

Так, по статьям о нарушении законов и обычаев войны начали более 30 тысяч уголовных производств, о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - почти 9 тысяч, о коллаборационной деятельности - почти 2 тысячи.



Кроме того, на территории деоккупированных районов полицией обнаружено 34 пыточных и мест содержания граждан, рассказал Сергеев. Из них более двух третей – 24 – на Харьковщине. По 3 в Херсонской и Киевской областях. 2 в Сумской, по 1 в Донецкой и Черниговской.

“28 октября проведен осмотр здания Петровской гимназии Шевченковского поселкового совета в Харьковской области, где содержались гражданские лица, которых нелюди подвергали физическому и психологическому насилию. По указанным фактам следователями начато 16 уголовных производств, из которых 11 сейчас передано по подследственности в СБУ”, — рассказал Сергеев.

По его словам, также выявили и задокументировали 34 места заключения, пыточные, фильтрационные лагеря, созданные на временно оккупированных территориях Украины (27) и непосредственно в россии (7 таких мест).



Сергеев также сообщил, что на временно неподконтрольных территориях Донбасса задокументирована деятельность 4 террористических организаций. Это так называемое "Министерство ГБ "ДНР", Калининская исправительная колония 27, бывшее помещение Горловского городского управления УМВД Украины в Донецкой области и исправительная колония номер 120 в Еленовке. Уже заочно сообщили о подозрении 23 людям.