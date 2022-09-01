На День Независимости следует ожидать усиления вражеских обстрелов, - ОП

12:02 21 августа Киев, Украина

Страна-агрессор россия попытается увеличить на День Независимости Украины количество ракетных обстрелов некоторых украинских городов, в том числе и Киева. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в воскресенье, 21 августа.

"Россия – это архаическое государство, и оно привязывает свои действия к определенным датам. Для них это какие-то навязчивые мысли. Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23-24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов", – отметил Подоляк.

По его словам, россияне хотят получить таким образом компенсацию за то, что их унизили, и именно поэтому будет увеличено количество обстрелов украинских городов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День Независимости и другие важные исторические даты, несмотря на войну. Также стал известен план мероприятий по празднованию Дня Независимости.

Накануне празднования Дня Независимости в Киеве на Крещатике выставили уничтоженную российскую военную технику.