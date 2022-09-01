На День Независимости следует ожидать усиления вражеских обстрелов, - ОП

Страна-агрессор россия попытается увеличить на День Независимости Украины количество ракетных обстрелов некоторых украинских городов, в том числе и Киева. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в воскресенье, 21 августа.
По его словам, россияне хотят получить таким образом компенсацию за то, что их унизили, и именно поэтому будет увеличено количество обстрелов украинских городов.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День Независимости и другие важные исторические даты, несмотря на войну. Также стал известен план мероприятий по празднованию Дня Независимости.
Накануне празднования Дня Независимости в Киеве на Крещатике выставили уничтоженную российскую военную технику.
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