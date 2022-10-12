На данный момент перебои со светом остаются в 180 населенных пунктах Украины - ГСЧС

В 180 населенных пунктах Украины продолжаются трудности с энергоснабжением после ракетных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры.
Об этом во вторник, 11 октября, рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.
По его словам, были повреждения критической инфраструктуры в 13 областях и Киеве. Пожары на 51 объекте потушены, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Хорунжий уточнил, что вчера было обесточено более 1300 населенных пунктов в 15 областях. на данный момент перебои со светом остаются в 180 населенных пунктах.
Всего в результате ракетных ударов было повреждено 205 объектов, из которых 45 частных домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры.
В свою очередь, глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил энергетиков за работу, а украинцев - за экономию электроэнергии.
По состоянию на утро 11 октября обесточенным были 301 населенный пункт.
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