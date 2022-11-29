На данный момент мирные переговоры между Украиной и россией недопустимы - Штайнмайер
13:20 29 ноября Киев, Украина
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
считает недопустимыми мирные переговоры между Украиной и россией на данном этапе войны, поскольку они легитимизируют потерю украинских территорий.
Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.
"Все рекомендации заключить перемирие сейчас, конечно, несерьезные, потому что перемирие на данном этапе оправдало бы произошедшую несправедливость. Перемирие сейчас будет означать, что россия оставит себе оккупированную территорию. Это значит, что нарушены границы, попирается международное право и происходит захват земель - что все это будет позволено", -
подчеркнул немецкий президент.
Кроме того, Штайнмайер осудил российские атаки на мирную гражданскую инфраструктуру и мирных граждан Украины.
"По моему мнению, это — часть военной стратегии, которую мы здесь видим. Мы имеем не просто жестокую, агрессивную войну, которая ведется против украинской армии. Мы имеем — и это становится заметнее, чем ближе к зиме — жестокую атаку на критическую инфраструктуру и, конечно, на мирное население", - отметил чиновник.
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