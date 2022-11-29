На данный момент мирные переговоры между Украиной и россией недопустимы - Штайнмайер

Кроме того, Штайнмайер осудил российские атаки на мирную гражданскую инфраструктуру и мирных граждан Украины.

"По моему мнению, это — часть военной стратегии, которую мы здесь видим. Мы имеем не просто жестокую, агрессивную войну, которая ведется против украинской армии. Мы имеем — и это становится заметнее, чем ближе к зиме — жестокую атаку на критическую инфраструктуру и, конечно, на мирное население", - отметил чиновник.