На Чернобыльской АЭС приступили к ремонту электросети

По данным Международного агентства по атомной энергии ООН, в четверг технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач, обслуживающих Чернобыльскую АЭС.
Электросеть была повреждена во время боевых действий, в результате чего ЧАЭС была обесточена. Электростанцию подключили к резервным дизель-генераторам, чтобы не допустить катастрофы.
Министр энергетики Украины заявил, что в начале этой недели линии были полностью перерезаны, последняя из которых была «разрушена в результате бомбардировки оккупантами» в среду.
Международное агентство по атомной энергии заявило, что со среды дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение объекта, а на подконтрольный России объект также были доставлены дополнительные запасы топлива.
Другие ядерные объекты: Агентство также предоставило обновленную информацию о двух других ядерных объектах в Украине. Энергоситуация на Запорожской АЭС «не изменилась», две из четырех линий электропередач повреждены, заявили в МАГАТЭ, добавив, что одна линия электропередач может обеспечить внешние потребности электростанции и что дизель-генераторы для резервного питания готовы. и доступны.
В Харькове ядерный объект по исследованию, разработке и производству радиоизотопов для медицинских и промышленных целей понес «дополнительный ущерб» после того, как в начале этой недели он подвергся бомбардировке.
Однако МАГАТЭ заявило, что ядерный материал на этом объекте был подкритическим и что запасы радиоактивного материала были низкими, и агентство оценило, что ущерб не приведет к радиологическим последствиям.
Министр энергетики Украины заявил, что в начале этой недели линии были полностью перерезаны, последняя из которых была «разрушена в результате бомбардировки оккупантами» в среду.
Международное агентство по атомной энергии заявило, что со среды дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение объекта, а на подконтрольный России объект также были доставлены дополнительные запасы топлива.
Другие ядерные объекты: Агентство также предоставило обновленную информацию о двух других ядерных объектах в Украине. Энергоситуация на Запорожской АЭС «не изменилась», две из четырех линий электропередач повреждены, заявили в МАГАТЭ, добавив, что одна линия электропередач может обеспечить внешние потребности электростанции и что дизель-генераторы для резервного питания готовы. и доступны.
В Харькове ядерный объект по исследованию, разработке и производству радиоизотопов для медицинских и промышленных целей понес «дополнительный ущерб» после того, как в начале этой недели он подвергся бомбардировке.
Однако МАГАТЭ заявило, что ядерный материал на этом объекте был подкритическим и что запасы радиоактивного материала были низкими, и агентство оценило, что ущерб не приведет к радиологическим последствиям.
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