На ЧАЭС снова заработали детекторы радиации

08:31 08 июня Киев, Украина

В Украине восстановлены десятки радиационных детекторов, которые передают информацию о состоянии из района вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом во вторник сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

"Большинство из 39 детекторов, отправляющих данные, теперь видны в Международной информационной системе радиационного мониторинга МАГАТЭ. Полученные к настоящему времени измерения показывают, что уровни радиации соответствуют тем, которые были измерены до конфликта. Поздравляем Украину", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ напомнили, что сеть радиационного контроля в Чернобыльской зоне перестала функционировать 24 февраля, в первый день вторжения рф, когда российские войска оккупировали ЧАЭС и удерживали ее в течение пяти недель, прежде чем покинуть станцию и город Славутич 31 марта.