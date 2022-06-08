На ЧАЭС снова заработали детекторы радиации

В Украине восстановлены десятки радиационных детекторов, которые передают информацию о состоянии из района вокруг Чернобыльской АЭС.
Об этом во вторник сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.
В МАГАТЭ напомнили, что сеть радиационного контроля в Чернобыльской зоне перестала функционировать 24 февраля, в первый день вторжения рф, когда российские войска оккупировали ЧАЭС и удерживали ее в течение пяти недель, прежде чем покинуть станцию и город Славутич 31 марта.
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