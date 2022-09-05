На Бахмутском и Авдеевском направлениях успешно отбито вражеское наступление - сводка ВСУ

09:17 05 сентября Киев, Украина

Украинские бойцы успешно отбили наступление рф на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей утренней сводке 5 сентября.



Волынское и Полесское направления: обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Беларуси.



Северское направление: враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше всего огневому воздействию подверглись Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Ястребино и Смолино Сумской области.



Харьковское направление: противник нанес поражения в районах населенных пунктов Дементеевка, Новое, Одноробовка, Борщова, Сосновка, Уды, Руськие Тишки, Питомник, Руськая Лозовая, Слобожанское, Момотове, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепель и Мосьпаново. Задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии.



Славянское направление: обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровное, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар.



Краматорское направление: противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.



Бахмутское направление: оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцевое, Кодема, Майорськ, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцево, Кодемы и Соледара.



Авдеевское направление: враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.



Новопавловское направление: противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем осуществлял обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Керменчик и Времовка.



Запорожское направление: враг обстрелял районы Новополя и Новоселки.



Южнобугское направление: противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарци, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенське, Мироновка, Любимовка, Петровка. Вражеским авиационным ударам подверглись районы Березнеговатого, безымянного, большого Артакового, Сухого Пруда и Белого Колодца.



Херсонская область: российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей: людям запрещено пересекать реку Днепр как мостами, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.



Харьковская область: в результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника близ населенных пунктов Семеновка и Купянск, оккупанты понесли потери. В частности, уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются.



Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника по территории Украины.



Подразделения наших войск успешно отбили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.



Группировка Воздушных сил ВСУ продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно осуществляет прикрытие критических объектов Украины.