На 4 украинские АЭС прибудут миссии МАГАТЭ - Гросси

08:51 15 ноября Киев, Украина





Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, говорится на сайте МАГАТЭ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время по просьбе Украины направит миссии на Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую атомные электростанции, а также в район Чернобыльской АЭС Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, говорится на сайте МАГАТЭ.

"По просьбе Украины между правительством и МАГАТЭ была достигнута договоренность о направлении групп экспертов агентства по ядерной и физической ядерной безопасности на Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС)".

Отмечается, что МАГАТЭ также направит свою третью такую экспертную миссию в Чернобыль.



Каждая миссия на начальном этапе продлится около недели, сказал Гросси, добавив, что за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.