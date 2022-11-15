На 4 украинские АЭС прибудут миссии МАГАТЭ - Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время по просьбе Украины направит миссии на Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую атомные электростанции, а также в район Чернобыльской АЭС.
Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, говорится на сайте МАГАТЭ.
Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, говорится на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что МАГАТЭ также направит свою третью такую экспертную миссию в Чернобыль.
Каждая миссия на начальном этапе продлится около недели, сказал Гросси, добавив, что за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.
Каждая миссия на начальном этапе продлится около недели, сказал Гросси, добавив, что за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.
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