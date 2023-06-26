Мятеж пригожина уничтожил миф о единстве россии - МИД Италии

08:23 26 июня Киев, Украина





Об этом в интервью Il Messaggero заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Попытка мятежа в россии, которую совершил руководитель частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин , развеяла миф о единстве россии.Об этом в интервью Il Messaggero заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Миф о единстве путинской россии закончился. Эта внутренняя эскалация разделяет российскую армию. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", - отметил он.

По его словам, при этом позиции российских войск на фронте ослабли.

"Одно можно сказать точно: сегодня российский фронт слабее, чем вчера. Надеюсь, теперь мир ближе. Мы ждем, чтобы понять следующие шаги россии в Украине", - отметил министр.

Таяни подчеркнул, что проблемы россии, вызванные ее агрессией против Украины, только усугубляются.

"Вторжение в Украину оказалось бумерангом для путина. россиянам не удалось победить, их планы о блицкриге провалились. Теперь придется поплатиться за проблемы и противоречия военных", - подчеркнул чиновник.

Руководитель итальянской дипломатии не исключает, что события в россии смогут ускорить украинское контрнаступление.

"Будем надеяться, что это будет еще быстрее, и украинцы восстановят свою независимость", - отметил Антонио Таяни.

При этом он не считает, что потенциальное свержение путинского режима будет сопровождаться риском ядерной эскалации.