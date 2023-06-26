Мятеж пригожина уничтожил миф о единстве россии - МИД Италии

Попытка мятежа в россии, которую совершил руководитель частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин
, развеяла миф о единстве россии.
Об этом в интервью Il Messaggero заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Миф о единстве путинской россии закончился. Эта внутренняя эскалация разделяет российскую армию. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", - отметил он.
По его словам, при этом позиции российских войск на фронте ослабли.
"Одно можно сказать точно: сегодня российский фронт слабее, чем вчера. Надеюсь, теперь мир ближе. Мы ждем, чтобы понять следующие шаги россии в Украине", - отметил министр.
Таяни подчеркнул, что проблемы россии, вызванные ее агрессией против Украины, только усугубляются.
"Вторжение в Украину оказалось бумерангом для путина. россиянам не удалось победить, их планы о блицкриге провалились. Теперь придется поплатиться за проблемы и противоречия военных", -
подчеркнул чиновник.
Руководитель итальянской дипломатии не исключает, что события в россии смогут ускорить украинское контрнаступление.
"Будем надеяться, что это будет еще быстрее, и украинцы восстановят свою независимость", - отметил Антонио Таяни.
При этом он не считает, что потенциальное свержение путинского режима будет сопровождаться риском ядерной эскалации.
"У нас нет никаких оснований говорить о таком сценарии. Повторяю, события в рф — это внутреннее дело: мы не воюем с россией, мы против ее преступного вторжения в Украину", — подытожил министр.
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