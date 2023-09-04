"Мятеж пригожина - это спецоперация, которую согласовал путин", - Данилов

07:59 09 августа Киев, Украина





Об этом чиновник сообщил, отвечая на вопрос о том, почему пригожина не наказали после бунта, ведь в стране с диктатурой обычно не прощают мятежников. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мятеж главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина был спецоперацией, согласованной президентом рф владимиром путиным , чтобы выявить нелояльных генералов.Об этом чиновник сообщил, отвечая на вопрос о том, почему пригожина не наказали после бунта, ведь в стране с диктатурой обычно не прощают мятежников.

"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены именно к путину и его окружению", - отметил Данилов.

Как добавил секретарь СНБО, уже есть понимание количества генералов, отстраненных от выполнения своих обязанностей, часть из них находится за решеткой.

По его словам, разногласия в российском обществе все же будут обостряться. В частности, это может произойти уже осенью – зимой этого года.