"Мятеж пригожина - это спецоперация, которую согласовал путин", - Данилов

07:59 09 августа Киев, Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мятеж главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина был спецоперацией, согласованной президентом рф владимиром путиным, чтобы выявить нелояльных генералов.

Об этом чиновник сообщил, отвечая на вопрос о том, почему пригожина не наказали после бунта, ведь в стране с диктатурой обычно не прощают мятежников.
"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены именно к путину и его окружению", - отметил Данилов.
Как добавил секретарь СНБО, уже есть понимание количества генералов, отстраненных от выполнения своих обязанностей, часть из них находится за решеткой.
 
По его словам, разногласия в российском обществе все же будут обостряться. В частности, это может произойти уже осенью – зимой этого года.
"Количество людей, которые понимают, куда их завел путин, с каждым днем увеличивается", - подчеркнул Данилов.