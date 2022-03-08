Мы отбиваем украинские города, несмотря на желание противника - Монастырский

09:54 07 Март Киев, Украина

Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся вторым донецким аэропортом — мы отбиваем их, несмотря на желание противника.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время включения в общеукраинский телемарафон.

«Эти города противнику очень важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву так, как хотел бы противник еще 5 дней назад», — отметил Денис Монастырский.

Он также добавил, что внимание было приковано к эвакуации мирных жителей Мариуполя и Волновахи, доставке туда гуманитарного груза для людей.