Мы отбиваем украинские города, несмотря на желание противника - Монастырский
09:54 07 Март Киев, Украина
Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся вторым донецким аэропортом — мы отбиваем их, несмотря на желание противника.
«Эти города противнику очень важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву так, как хотел бы противник еще 5 дней назад», — отметил Денис Монастырский.
Он также добавил, что внимание было приковано к эвакуации мирных жителей Мариуполя и Волновахи, доставке туда гуманитарного груза для людей.
«Восемь тяжелых снарядов попали в аэропорт. Спасатели долго не могли потушить пожар. Это действительно очередная трагедия, говорящая, что враг продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, и нам придется восстанавливать это шаг за шагом дальше», - отметил министр и бомбардировки Винницы.
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