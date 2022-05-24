"Мы оба убийцы. Но я не убиваю детей и стариков": глава Филиппин осудил путина за убийства мирных жителей в Украине

«Многие говорят, что мы с путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков. Мы с ним живем в двух разных мирах», — добавил президент Филиппин, которого цитирует The Independent.