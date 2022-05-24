"Мы оба убийцы. Но я не убиваю детей и стариков": глава Филиппин осудил путина за убийства мирных жителей в Украине

Президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая на еженедельной телеконференции с членами Кабмина раскритиковал владимира путина за убийства мирных жителей во время российского вторжения в Украину. По словам Дутерте, то, что путин назвал «специальной военной операцией», на самом деле — полномасштабная война, которую россия ведет против суверенного государства.
Дутерте отметил, что война привела к скачку мировых цен на нефть, от которого пострадали многие страны, в том числе и Филиппины.
Срок президентства Дутерте истекает 30 июня. Согласно конституции, глава государства избирается только на один шестилетний срок. На прошедших в мае президентских выборах победил Фердинанд Маркос, сын диктатора Фердинанда Маркоса. А дочь Дутерте Сара была избрана вице-президентом.
Родриго Дутерте неоднократно выражал поддержку российским властям и лично путину. Во время своей первой из трех встреч с президентом рф в ноябре 2016 года Дутерте назвал рф «великой страной», а Запад подверг критике за «лицемерие».
Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркоторговлей при помощи самых жестких методов. По данным Amnesty International, за первые шесть месяцев его президентства полицией или неизвестными вооруженными людьми были убиты более семи тысяч человек. Среди погибших, по данным правозащитников, были и дети. Международный уголовный суд начал расследование, предварительно квалифицируя эти внесудебные расправы как преступление против человечности.
Летом 2021 года Дутерте также пообещал сажать в тюрьму людей, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. При этом президент отметил, что после ареста антипрививочников «введет им вакцину в ягодицы». За год до этого Родриго Дутерте разрешил полицейским стрелять на поражение в нарушителей объявленного в стране локдауна.
Срок президентства Дутерте истекает 30 июня. Согласно конституции, глава государства избирается только на один шестилетний срок. На прошедших в мае президентских выборах победил Фердинанд Маркос, сын диктатора Фердинанда Маркоса. А дочь Дутерте Сара была избрана вице-президентом.
Родриго Дутерте неоднократно выражал поддержку российским властям и лично путину. Во время своей первой из трех встреч с президентом рф в ноябре 2016 года Дутерте назвал рф «великой страной», а Запад подверг критике за «лицемерие».
Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркоторговлей при помощи самых жестких методов. По данным Amnesty International, за первые шесть месяцев его президентства полицией или неизвестными вооруженными людьми были убиты более семи тысяч человек. Среди погибших, по данным правозащитников, были и дети. Международный уголовный суд начал расследование, предварительно квалифицируя эти внесудебные расправы как преступление против человечности.
Летом 2021 года Дутерте также пообещал сажать в тюрьму людей, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. При этом президент отметил, что после ареста антипрививочников «введет им вакцину в ягодицы». За год до этого Родриго Дутерте разрешил полицейским стрелять на поражение в нарушителей объявленного в стране локдауна.
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