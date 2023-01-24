Мы не собирались и не собираемся нападать на беларусь – Зеленский

17:50 24 января Киев, Украина

Украина никогда не собиралась нападать на беларусь и нет таких планов на будущее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Нииностио.

"Мы не собирались и не собираемся нападать на беларусь. И это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас важно, чтобы беларусь не потеряла свою независимость и, несмотря ни на какое влияние кого-либо, не вступила в эту совершенно позорную войну", - сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал заявление лукашенко о том, что Украина якобы предлагала ему "пакт о ненападении".

"Все что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на беларусь не собираемся и не имеем таких намерений", - добавил Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, он уверен, что большинство населения беларуси не хотят воевать с украинцами и потому не будут нападать. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться на территории любого государства, потому что они считают, что у них "военный шенген", поэтому это все зависит, мне кажется, от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию", - сказал он.

Но президент заявил, что основной задачей украинцев является подготовка ко всем возможным вызовам. Он также обратился к партнерам с напоминанием, что Украине необходимо вооружение.

"Это не просто, нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая, поэтому есть ограничения по количеству амуниции. Я считаю, что по этому направлению успеха у них не будет, если наступление и будет гипотетически", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, формальный лидер белорусского режима александр лукашенко вновь заявил об "угрозах" минску со стороны Запада, добавив, что ему якобы предлагали даже "заключить пакт о ненападении" с Украиной.