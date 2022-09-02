Мы не должны ни с кем согласовывать деоккупацию Крыма, - Данилов

11:58 02 сентября Киев, Украина

Украина не должна согласовывать освобождение своих территорий ни с каким государством. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталии Мосейчук.

Таким образом Данилов ответил на вопрос, согласовано ли освобождение оккупированного россией Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой.

"Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что, если речь идет о неприменении на определенных этапах орудия, полученного от США, по объектам на территории рф - это "немножечко другое дело".

Ранее сообщалось, что Украина получит от США две зенитно-ракетные системы NASAMS.

Последние поставки оружия из США предназначены для контрнаступления.