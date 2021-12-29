"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему"- высказался Лукашенко о санкциях стран Балтии

Александр Лукашенко не верит, что страны Балтии решение о введении санкций приняли самостоятельно. Литва, Латвия и Эстония получили данную "команду" от других государств, считает президент Беларуси.
Лукашенко пологает, что более материальные страны опасаются действий Беларуси, потому что она может закрыть границы под Брестом и Гродно. Поэтому транспортировки немецких грузов в восточном направлении будет сложнее. Однако, по словам белорусского лидера, слабые страны Балтии следовали команде, которую им дали, и выступили против Беларуси.
"Им дали команду" фас ", они и вякнул из-под забора. Я так оцениваю", — сказал Лукашенко.
Он заверил, что в ответ на введенные санкции будут приняты соответствующие экономические решения.
"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы из балтийских портов на Россию — ред.). Конечно, нам немножко будет не выгодно. но мы же договориться можем с русскими по тарифам, и они объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду ", — сказал Лукашенко.
Отметим, что накануне Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников, причастных к фальсификациям на президентских выборах, а также к насильственным действиям во время протестов в Беларуси. Среди персон нон грата представители его аппарата и администрации, ЦИК, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ и других силовых ведомств. Этим лицам запрещен въезд сроком на пять лет.
"Им дали команду" фас ", они и вякнул из-под забора. Я так оцениваю", — сказал Лукашенко.
Он заверил, что в ответ на введенные санкции будут приняты соответствующие экономические решения.
"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы из балтийских портов на Россию — ред.). Конечно, нам немножко будет не выгодно. но мы же договориться можем с русскими по тарифам, и они объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду ", — сказал Лукашенко.
Отметим, что накануне Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников, причастных к фальсификациям на президентских выборах, а также к насильственным действиям во время протестов в Беларуси. Среди персон нон грата представители его аппарата и администрации, ЦИК, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ и других силовых ведомств. Этим лицам запрещен въезд сроком на пять лет.
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