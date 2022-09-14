МВФ разрабатывает новую кредитную программу для Украины

14:48 14 сентября Киев, Украина

МВФ занимается разработкой новой долгосрочной кредитной программы для Украины, сообщила глава Фонда Кристалина Георгиева в интервью Центру глобального развития.

"Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и путь к программе, которая принесла бы большую пользу Украине... Мы договорились, что миссия фонда будет сотрудничать с экономической группой Украины в течение следующих недель", – рассказала она.



При этом она не озвучила никаких параметров новой программы МВФ.



Георгиева напомнила о выделении Украине дополнительной помощи в 1,4 млрд долларов.

"[Зеленский] сказал, что ожидает продолжения сотрудничества Фонда с Украиной в том, где мы лучшие, – в макроэкономике, монетарной политике. Они в течение этих месяцев обращаются к нам с очень конкретными вопросами, продиктованными действительностью. Что делать с доходами в той среде" , в котором они оказались? Как стабилизировать поступление, пока экономика возвращается к нормальным показателям? Подобные вопросы будут поступать и дальше", – сказала Георгиева.



Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ демонстрирует "достаточно пассивное отношение" в поддержке Украине.