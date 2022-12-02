МВФ призвал увеличить финпомощь Украине

07:42 02 декабря Киев, Украина

Эксперты считают, что из-за атак оккупантами по объектам энергоинфраструктуры, Украина будет нуждаться в большей помощи, чем сейчас.

Об этом в четверг, 1 декабря, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

Она выразила надежду, что международные партнеры продолжат оказывать необходимую поддержку Украине.

"Украина не может прожить этот год без финансовой поддержки", - подчеркнула она, высоко оценив шаги, которые Украина предпринимает для введения четких механизмов отслеживания потоков помощи в страну и обеспечения отчетности за огромные суммы.

Георгиева отметила, что МВФ уже предоставил Украине $2,7 миллиарда экстренного финансирования и согласовал мониторинговую программу, которая откроет путь к официальной программе финансирования.

"Мы в МВФ настойчиво работаем, чтобы усилить собственную поддержку Украины. Украина в ужасной ситуации с точки зрения доступа к электроэнергии, отоплению, воде. Темно, холодно, страшно из-за бомбежек", - подчеркнула глава МВФ.

Она же отметила, что по предварительным подсчетам, атака россии на гражданскую инфраструктуру Украины увеличили объем помощи, в которой нуждается страна, по меньшей мере на $1 миллиард.

В свою очередь, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что Всемирный банк выделил Украине $18 миллиардов, причем значительная часть из них поступила из Соединенных Штатов и Европы.

Он добавил, что не заметил усталости мирового сообщества от необходимости оказывать помощь Украине, несмотря на огромные расходы на войну. В то же время "гигантское разочарование" россией из-за продолжения ею войны растет.