МВФ призвал увеличить финпомощь Украине

Эксперты считают, что из-за атак оккупантами по объектам энергоинфраструктуры, Украина будет нуждаться в большей помощи, чем сейчас.
Об этом в четверг, 1 декабря, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Она выразила надежду, что международные партнеры продолжат оказывать необходимую поддержку Украине.
Георгиева отметила, что МВФ уже предоставил Украине $2,7 миллиарда экстренного финансирования и согласовал мониторинговую программу, которая откроет путь к официальной программе финансирования.
Она же отметила, что по предварительным подсчетам, атака россии на гражданскую инфраструктуру Украины увеличили объем помощи, в которой нуждается страна, по меньшей мере на $1 миллиард.
В свою очередь, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что Всемирный банк выделил Украине $18 миллиардов, причем значительная часть из них поступила из Соединенных Штатов и Европы.
Он добавил, что не заметил усталости мирового сообщества от необходимости оказывать помощь Украине, несмотря на огромные расходы на войну. В то же время "гигантское разочарование" россией из-за продолжения ею войны растет.
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