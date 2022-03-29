МВФ назначил нового постпреда в Украине

16:56 30 июня Киев, Украина

Ведущий экономист Международного валютного фонда (МВФ) в ОАЭ Вахрам Степанян назначен на должность постоянного представителя МВФ в Украине

Об этом говорится в заявлении Постоянного Представительства Международного Валютного Фонда в Украине.

"Международный Валютный Фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он сменил Йосту Люнгмана", - говорится в сообщении.

По сообщению Постоянного Представительства МВФ в Украине, Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня с. г.



Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности Постоянного Представителя МВФ в Украине.



Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ.



Как отмечается на сайте Международного валютного фонда, Ваграм Степанян является гражданином Армении, работает в МВФ в течение 12 лет. До назначения постоянным представителем Фонда в Украине он был главным экономистом МВФ в ОАЭ. Кроме того, Степанян работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и многих других странах. До прихода в МВФ Степанян работал во Всемирном банке.