МВД Украины получило 32 тысячи обращений по розыску русских солдат

07:49 09 мая Киев, Украина

В совокупности около 32 тысяч обращений по розыску солдат рф получило Министерство внутренних дел Украины.

Около 12 тысяч из таких обращений поступили на "горячую линию" доверия ведомства.



Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире "24 канала".

"Я бы не сказал, что это сейчас такое массовое явление. Действительно, была большая такая массовость где-то в начале марта, а сейчас это уже более обычная ситуация. Действительно, мы получили около 12 тысяч обращений, даже, возможно, больше, на нашу линию доверия, которая как раз была создана именно для российских граждан, и более 20 тысяч этих обращений мы получили из такого спецбота от Телеграмм-канала. "Ищи своих" - Виктор Андрусив .

"Мы даже звоним часто и спрашиваем, почему, например, вы это пишете, почему вы не можете своих расспросить, – и они говорят, что им врут. То есть там есть такое понимание. И учитывая такие объемы, я думаю, что на самом деле это понимание очень сильно растет в РФ, просто это не выражается, так же как в Советском Союзе" - Виктор Андрусив.