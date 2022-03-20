МВД: ситуация на белорусской границе может обостриться

"В целом, мы понимаем, где они заходят, куда они заходят, мы понимаем, что россияне не оставляют идеи сделать еще одну попытку штурма города Киев. Ну что ж, будем с ними воевать”, – отметил Вадим Денисенко.

Неприятным сигналом для Украины есть и то, что белорусские дипломаты внезапно покинули территорию Украины. Это может означать подготовку белорусской армии к войне против Украины. По мнению советника министра МВД, вероятность участия белорусских войск на стороне России значительно увеличились.

“Я бы оценивал ситуацию возможности втягивания Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусского армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно не нужно”, - прокомментировал советник министра МВД.