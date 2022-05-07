МВД расширяет спектр онлайн-услуг

16:53 04 декабря Киев, Украина

Министерство внутренних дел Украины с целью сохранения здоровья граждан и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, увеличило количество онлайн-услуг. 
 
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за здоровье каждого своего посетителя. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество услуг, которые можно получить из дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса кабинет водителя можно:

- заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;

- проверить авто по VIN-коду;

- оплатить штрафы;

- верифицировать данные;

- назначить надлежащего пользователя.

Сообщается, что также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:

- записаться в Э-очередь;

- заказать справку об отсутствии судимостей;

- пройти тест на знание ПДД;

- проверить свои документы.