МВД расширяет спектр онлайн-услуг

Министерство внутренних дел Украины с целью сохранения здоровья граждан и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, увеличило количество онлайн-услуг.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса кабинет водителя можно:
- заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;
- проверить авто по VIN-коду;
- оплатить штрафы;
- верифицировать данные;
- назначить надлежащего пользователя.
Сообщается, что также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:
- записаться в Э-очередь;
- заказать справку об отсутствии судимостей;
- пройти тест на знание ПДД;
- проверить свои документы.
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