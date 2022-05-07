МВД расширяет спектр онлайн-услуг

16:53 04 декабря Киев, Украина

Министерство внутренних дел Украины с целью сохранения здоровья граждан и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, увеличило количество онлайн-услуг.

Об этом сообщает пресс-служба МВД

"В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за здоровье каждого своего посетителя. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество услуг, которые можно получить из дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса кабинет водителя можно:



- заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;



- проверить авто по VIN-коду;



- оплатить штрафы;



- верифицировать данные;



- назначить надлежащего пользователя.



Сообщается, что также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:



- записаться в Э-очередь;



- заказать справку об отсутствии судимостей;



- пройти тест на знание ПДД;



- проверить свои документы.