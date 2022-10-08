МВД прокомментировало повреждение Крымского моста



Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Крымский мост - это ключевое логистическое звено, которое связывает россию с Крымом, а дальше уже с Херсонской областью. По состоянию на сегодняшний день официально заявлено россиянами, что он закрыт... Логистически у них резко усложняется поставка всего чего только можно, от продовольствия и горючего, к поставкам оружия в Крым и Херсонскую область. Для нас это большой плюс", - отметил Денисенко.