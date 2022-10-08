МВД прокомментировало повреждение Крымского моста
13:52 08 октября Киев, Украина
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что повреждение Крымского моста существенно осложняет оккупантам поставки всего необходимого на полуостров, в том числе и оружия.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Крымский мост - это ключевое логистическое звено, которое связывает россию с Крымом, а дальше уже с Херсонской областью. По состоянию на сегодняшний день официально заявлено россиянами, что он закрыт... Логистически у них резко усложняется поставка всего чего только можно, от продовольствия и горючего, к поставкам оружия в Крым и Херсонскую область. Для нас это большой плюс", - отметил Денисенко.
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