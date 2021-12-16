МВД: нужно увеличить штраф за оскорбление полицейских

Замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что разработан законопроект, призванный усилить ответственность граждан за оскорбление сотрудников полиции при исполнении, а именно, увеличить штраф до 3400 грн.
По его словам, сейчас за невыполнение требований полицейского, когда его оскорбляют - это лишь 136-255 гривен штрафа. В МВД предложили Верховной раде увеличить размер штрафов до 1700-3400 гривен.
Напомним, в МВД повысят штрафы за плевки в полицейских. В Министерстве внутренних дел приступили за работу над законопроектом о защите полицейских от оскорблений.
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