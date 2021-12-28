МВД начало борьбу с предвыборными махинациями

Глава МВД Арсен Аваков начал борьбу с нарушениями избирательного законодательства. Хоть местные выборы в Украине состоятся в конце октября, уже сейчас видны противозаконные действия. Об этом он сообщил сегодня в Вышгороде.
"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и так далее", - сказал он.
Глава МВД отметил, что этим вопросом занимается специальное подразделение Нацполиции.
Глава МВД указан на необходимость скорректировать некоторые положения Уголовного кодекса, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".
Напомним, местные выборы состоятся в Украине 25 октября.
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