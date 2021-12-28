МВД начало борьбу с предвыборными махинациями

Глава МВД Арсен Аваков начал борьбу с нарушениями избирательного законодательства. Хоть местные выборы в Украине состоятся в конце октября, уже сейчас видны противозаконные действия. Об этом он сообщил сегодня в Вышгороде.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и так далее", - сказал он.

Глава МВД отметил, что этим вопросом занимается специальное подразделение Нацполиции.

"Мы очень рассчитываем, что пару-тройку публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранен, и использование сеток не будет реализовано", - подчеркнул Аваков.

Глава МВД указан на необходимость скорректировать некоторые положения Уголовного кодекса, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".

"Если я живу в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там моя подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы пресечь такое мы даем одну маленькую правку", - пояснил Аваков. "Во всех остальных случаях, мы видим, что после консультаций с ЦИК и с гражданской сетью "Опора".., мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. И призываем всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона", - заключил он.

Напомним, местные выборы состоятся в Украине 25 октября.