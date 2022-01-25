Мужчинам разрешили уходить в "декрет" - Зеленский подписал указ

Согласно подписанному указу президентом Украины Владимиром Зеленским, в Украине уравниваются права матери и отца в получении декретного отпуска.
Кроме того, документом также разрешается брать одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 дней при рождении ребенка.
Об этом сообщает Офис президента.
Сообщается, что документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями.
Офис президента говорит, что таким образом, был закреплен дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком могла делегировать только мать.
Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.
Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному:
- мужу, жена которого родила ребенка;
- отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно;
- бабушке или деду, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.
Законопроект также гарантирует равное право на дополнительный отпуск для матерей и отцов, чьи дети, в том числе совершеннолетние, с детства имеют инвалидность подгруппы А I группы.
Также отцы-одиночки (или в случае длительного лечения матери) смогут рассчитывать на сокращение рабочего дня, пока их дети не достигнут 14-летнего возраста.
Также отцы-одиночки (или в случае длительного лечения матери) смогут рассчитывать на сокращение рабочего дня, пока их дети не достигнут 14-летнего возраста.
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