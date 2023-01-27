Мустафа Найем возглавит Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

19:09 27 января Киев, Украина

Замминистра инфраструктуры Мустафу Найема назначили главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Соответствующее решение принял Кабинет Министров, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



По его словам, в Агентстве восстановления продолжится работа в рамках стратегического плана послевоенного восстановления.

"Это сложный и комплексный процесс, который будет включать десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях. Ключевые задачи - запуск фактической работы с первыми объектами восстановления, отработка механизма взаимодействия с донорами - правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями", - сказал Кубраков.

Агентство также будет координировать запросы от регионов по приоритетным проектам восстановления.