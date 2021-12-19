МОЗ: состоялось первое заседание Медицинского совета

13:29 14 Июль Киев, Украина

Медицинский совет при Министерстве здравоохранения начал работу, главная его задача - реформирование медицины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 14 июля.

По его словам, Медицинский совет будет собираться два раза в месяц.
«Вчера в Минздраве состоялось первое заседание Медицинского совета. Основная его задача – советы по реформированию медицины, воплощение медицинских технологий, развитие новых технологий, вопросы образования. Это касается и реформирования отдельных отраслей высокоспециализированной помощи, психиатрической медпомощи, противотуберкулезной помощи, как финансировать те или иные небольшие районные больницы», – сказал Степанов.
Глава МОЗ добавил, что заместителем председателя Медицинского совета избран кардиохирург Василий Лазоришинец, секретарем – анестезиолог Сергей Дубров.