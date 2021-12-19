МОЗ: состоялось первое заседание Медицинского совета

Медицинский совет при Министерстве здравоохранения начал работу, главная его задача - реформирование медицины.

«Вчера в Минздраве состоялось первое заседание Медицинского совета. Основная его задача – советы по реформированию медицины, воплощение медицинских технологий, развитие новых технологий, вопросы образования. Это касается и реформирования отдельных отраслей высокоспециализированной помощи, психиатрической медпомощи, противотуберкулезной помощи, как финансировать те или иные небольшие районные больницы», – сказал Степанов.