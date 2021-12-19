МОЗ: состоялось первое заседание Медицинского совета

Медицинский совет при Министерстве здравоохранения начал работу, главная его задача - реформирование медицины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 14 июля.
По его словам, Медицинский совет будет собираться два раза в месяц.
По его словам, Медицинский совет будет собираться два раза в месяц.
Глава МОЗ добавил, что заместителем председателя Медицинского совета избран кардиохирург Василий Лазоришинец, секретарем – анестезиолог Сергей Дубров.
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