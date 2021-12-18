МОЗ: разработан план защиты лекарств от подделок

16:08 24 Июль Киев, Украина

Подделка лекарственных средств в Украине далеко не последняя проблема, порядка 10% фармрынка - фальсификат. Мировая практика показывает, что бороться с этим можно, благодаря внедрению системы 2D-кодировки лекарственных средств.

"Вчера провел встречу с представителями известных фармкомпаний. Задача встречи – обговорить план действий МОЗ на фармрынке. Что происходит. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 10% лекарств на украинском рынке являются подделками. Это большой риск для пациентов… Первое, что мы обговорили – внедрение 2D-кодировки на всех зарегистрированных в Украине лекарствах. Это мировая практика. Оно наносится во время производства, заносится код в общую систему и отслеживается путь до аптеки", - рассказал министр на брифинге.

Министр отметил, что внедрение такой системы, позволит значительно уменьшить количество фальсификата лекарств на украинском рынке. Это не быстрое решение. Понадобится 2-2,5 года, чтобы полностью перейти на 2D-кодировку. Некоторые компании уже имеют оборудование.