Москва ведет изощренную кампанию информационной войны против Украины

09:11 03 Февраль Киев, Украина





Страшилки последних дней включали утверждения о том, что украинские спецназовцы планируют начать так называемые атаки под чужим флагом на Донбассе, чтобы оправдать военные действия НАТО, и что Соединенные Штаты планируют атаковать Россию во время зимних Олимпийских игр в Китае.



По их словам, основной посыл состоит в том, что НАТО и Киев представляют серьезную угрозу для России.



Москва ведет изощренную и многогранную кампанию информационной войны против Украины с 2014 года, когда в результате народного восстания был свергнут президент Украины Виктор Янукович, союзник российского лидера Владимира



Западные лидеры опасаются, что Путин готов вторгнуться в Украину, если ему не удастся добиться желаемых уступок от Соединенных Штатов и НАТО, что фактически создаст для России сферу влияния, подобную советской эпохе, в Восточной Европе. Среди ключевых требований Путина — гарантия того, что НАТО никогда не будет расширяться на восток. Российские официальные лица отрицают, что у них есть какие-либо намерения вторгнуться в соседнюю страну, несмотря на беспрецедентное массовое наращивание военной мощи вдоль границ Украины. Кремль наращивает дезинформационное наступление, направленное на деморализацию Украины и западных государств, используя российские государственные вещательные компании и троллей в социальных сетях, чтобы изобразить Запад как агрессора, а правительство — как марионетку НАТО, говорят западные официальные лица и специалисты по информационным войнам.Страшилки последних дней включали утверждения о том, что украинские спецназовцы планируют начать так называемые атаки под чужим флагом на Донбассе, чтобы оправдать военные действия НАТО, и что Соединенные Штаты планируют атаковать Россию во время зимних Олимпийских игр в Китае.По их словам, основной посыл состоит в том, что НАТО и Киев представляют серьезную угрозу для России.Москва ведет изощренную и многогранную кампанию информационной войны против Украины с 2014 года, когда в результате народного восстания был свергнут президент Украины Виктор Янукович, союзник российского лидера Владимира Путина . Вскоре после свержения Януковича, ответственность за которую Москва возложила на Запад, Россия анексировала украинский Крымский полуостров и захватила часть Донбасса, первоначально используя вооруженные марионетки.Западные лидеры опасаются, что Путин готов вторгнуться в Украину, если ему не удастся добиться желаемых уступок от Соединенных Штатов и НАТО, что фактически создаст для России сферу влияния, подобную советской эпохе, в Восточной Европе. Среди ключевых требований Путина — гарантия того, что НАТО никогда не будет расширяться на восток. Российские официальные лица отрицают, что у них есть какие-либо намерения вторгнуться в соседнюю страну, несмотря на беспрецедентное массовое наращивание военной мощи вдоль границ Украины.

"Барабанный бой кремлевской пропаганды тоже становится заметно громче", - говорит Евгений Федченко, соучредитель сайта проверки фактов StopFake.org, отслеживающего российскую дезинформацию.

"За последние восемь лет Москва смогла развернуть против Украины впечатляющий и расширяющийся арсенал информационного оружия. Они варьировались от небольших армий онлайн-троллей до щедро финансируемых основных СМИ, которые сочетают в себе производственные ценности мирового уровня с часто почти полным отсутствием журналистской этики. Каждый отдельный элемент действует под прямым или непрямым контролем Кремля. Вместе они повторяют и усиливают вариации одних и тех же тщательно подобранных сообщений, призванных оправдать или иным образом поддержать необъявленную войну России в Украине", - написал Федченко в экспертном комментарии для американского исследовательского института Atlantic Council.

Другие аналитики также говорят, что Кремль прилагает огромные усилия, чтобы попытаться контролировать нарратив в Украине и адаптировать сообщения для россиян и ключевой аудитории за пределами России.



Том Саузерн – директор специальных проектов Центра информационной устойчивости (CIR), британской неправительственной организации, выкрывающей дезинформационную деятельность. Саузерн сказал британским репортерам, что в информационной войне Кремля есть две стороны – «что продвигается в Украине и что продвигается в отношении Украины». Он сказал, что кремлевские пропагандисты работают в широком диапазоне, используя официальные заявления российского правительства, транслируемые его хорошо финансируемыми внутренними и международными СМИ, но усиливают ключевые сообщения, используя сайты социальных сетей и приложения для обмена сообщениями, такие как Telegram.

"Это включает в себя сообщение о том, что Украина - несостоявшееся государство, и исторический ревизионизм Украины и НАТО, как провокация России или нацеливание на русскоязычных в Украине", - говорит он.

Ключевым сообщением как для внутренней российской аудитории, так и для международной является то, что НАТО является агрессором и нарушило обещания, данные им после распада Советского Союза, относительно нерасширения западного альянса на восток.



Российский лидер часто заявлял о мошенничестве со стороны НАТО, обвиняя западные государства в том, что они используют в своих интересах ослабленную, дезориентированную Россию после распада Советского Союза. А предполагаемая хитрость Запада и нарушение им торжественного обещания не расширяются занимают видное место в качестве важного компонента путинского внешнеполитического нарратива, в котором Россия представлена как жертва и потерпевшая сторона. По словам экспертов по дезинформации, это ключевое сообщение воспроизводится во всех подконтрольных России СМИ и транслируется в социальных сетях.



Авторитетные историки говорят, что такого официального обязательства никогда не давали. А в 2014 году советский лидер Михаил Горбачев сказал в интервью, что «тема расширения НАТО вообще не обсуждалась» во время его переговоров с

руководством США.

По словам заместителя министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко, объем кремлевской пропаганды увеличился по сравнению с прошлым годом. Официальные сайты России являются основными движущими силами, но Кремль использует технологии для «распространения вредоносного, враждебного контента» и распространения дезинформации. Он говорит, что преобладающий нарратив России состоит из трех ключевых тезисов: Украина — несостоявшееся государство, мирная Россия и Запад хочет войны.



В последние недели западные вещатели жаловались, что российские государственные СМИ злоупотребляют их репортажами и видеозаписями, дублируя их репортажи с измененными комментариями, призванными помочь в формировании сообщения о том, что Запад находится в состоянии войны и готовится к нападению.



Это вариант того, что эксперты по дезинформации называют "отмыванием информации" - использование западных источников для подрыва западных аргументов, часто путем опроса "экспертов", связанных с Москвой, но имеющих неясное прошлое.



Украинский кризисный медиа-центр, неправительственная организация, получающая финансирование, в частности, от Европейского союза, предупредил, что Кремль стремится нагнетать напряженность постоянными обвинениями в том, что Украина «готовит провокации». Одним из примеров, по его словам, было недавнее заявление о том, что Украина и НАТО планировали запустить секретную операцию под кодовым названием "Сокрушительный меч", в которой использовались бы фальшивые кадры российской агрессии и использовались бы они как предлог для нападения на Россию.