13:40 24 января Киев, Украина

Спикер кремля дмитрий песков заявил об ухудшении двусторонних отношений между рф и Германией в случае предоставления разрешения на поставку Украине танков Leopard. Об этом сообщают росСМИ.

"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть какого-то субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается, но, безусловно, подобные поставки не обещают ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неизбежный след для будущего этих отношений", - отметил песков.

Напомним, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в Берлине готовят решение по поводу поставок танков Leopard Украине, которое "будет очень скоро".