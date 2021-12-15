Москва прокомментировала возможный выход Украины из Минских соглашений

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что выход Украины из минских соглашений будет чрезвычайным событием. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, передает УНН.
"Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧС природного или техногенного характера, где требуется заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого НС. С политической точки зрения, мы будем готовы к любому развитию событий ", - сказал Козак.
Он также ответил на вопрос журналиста о том, является ли "реалистичным" сценарий, при котором "ДНР и ЛНР смогут войти в состав Российской Федерации" при условии, "если Киев выйдет из минских соглашений".
"На государственном уровне вопрос в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - сказал он.
Напомним! Президент Украины Владимир Зеленский в марте заявил, что дал президенту РФ Владимиру Путину год на завершение войны в Донбассе, иначе он выйдет из минских договоренностей
"Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧС природного или техногенного характера, где требуется заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого НС. С политической точки зрения, мы будем готовы к любому развитию событий ", - сказал Козак.
Он также ответил на вопрос журналиста о том, является ли "реалистичным" сценарий, при котором "ДНР и ЛНР смогут войти в состав Российской Федерации" при условии, "если Киев выйдет из минских соглашений".
"На государственном уровне вопрос в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - сказал он.
Напомним! Президент Украины Владимир Зеленский в марте заявил, что дал президенту РФ Владимиру Путину год на завершение войны в Донбассе, иначе он выйдет из минских договоренностей
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